В Монголии создана рабочая группа по внесению изменений в Закон об инвестициях

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии недавно приняло решение о создании Агентства иностранных инвестиций. С созданием агентства политика и планирование, а также инвесторы будут связаны с крупномасштабными строительными проектами и другими секторами. Кроме того, права и законные интересы инвесторов будут более защищены.

Агентство будет отвечать за стабилизацию инвестиционной среды и оказывать инвесторам поддержку и услуги, подчеркнула заместитель министра юстиции и внутренних дел Б.Солонгоо в ходе обсуждения, состоявшегося в Монгольской национальной торгово-промышленной палате (МНТПП).

В обсуждении, организованном совместно Министерством юстиции и внутренних дел и МНТПП по теме «Актуальные вопросы правовой среды для инвестиций и необходимость реформ», приняли участие должностные лица вновь созданного Министерства экономики и развития, Главное управление государственной регистрации и Иммиграционное агентство Монголии, а также представители таких организаций, как Всемирный банк и Деловой совет Монголии.

Сообщив, что при министерстве создана рабочая группа по внесению поправок в Закон об инвестициях, заместитель министра Б.Солонгоо подчеркнула важность четкого определения правовой среды для ведения иностранными инвесторами бизнеса в Монголии и установления честных, взаимовыгодных партнерских отношений с отечественными субъектами. Затем она подчеркнула необходимость надлежащего определения политики иностранных инвестиций страны и обеспечения ее стабильной реализации.

Что касается представителей субъектов и бизнеса, то они проинформировали замминистра о том, что некоторые нормы законов еще не реализованы из-за отсутствия корреляции с другими законами, и отметили необходимость обеспечения их исполнения.

Собственники бизнеса договорились с государственными чиновниками о том, как возникла необходимость решать насущные вопросы правовой среды страны по инвестициям.

В ходе обсуждения участники также обсудили более широкое рассмотрение этого вопроса, принимая во внимание другие соответствующие законы и увеличивая инвестиции в другие сектора, помимо добычи полезных ископаемых. В частности, они отметили, что следует продвигать инвестиции в такие отрасли, как информационные технологии, транспорт и логистика, энергетика, а также создавать взаимосвязь между политикой и законодательством путем утверждения единой политики в отношении иностранных инвестиций.

Были также высказаны предложения по таким вопросам, как квота на иностранных работников, выдача виз и видов на жительство, активная рекламная работа, направленная на иностранных инвесторов, и упрощение процесса регистрации юридического лица с иностранными инвестициями.

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