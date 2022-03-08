Как Монголия реагирует на российско-украинскую войну? — The Diplomat

CentralAsia (MNG) - Монголия тщательно поддерживает мирный диалог между Россией и Украиной, уделяя особое внимание защите мирных жителей.

Российское вторжение в Украину привело к тысячам жертв, перемещению 1 миллиона беженцев и заставило иностранные правительства изо всех сил пытаться доставить своих граждан в безопасное место, используя дипломатические и экстренные меры по эвакуации. Монголия также тщательно координирует эвакуацию монгольских граждан со своими восточноевропейскими партнерами, включая Украину, Польшу, Венгрию и Чехию.

В конце февраля, перед вводом российских войск в Украину, посольство Монголии в Варшаве начало рекомендовать своим гражданам покинуть Украину из-за эскалации напряженности и срыва дипломатических усилий. 28 февраля министерство иностранных дел Монголии заявило, что посольства Монголии в Польше, Венгрии и Чехии несут ответственность за установление контактов с монгольскими гражданами, проживающими в Украине, а также за разработку плана эвакуации и выполнение этих планов за счет государственных средств.

На данный момент 23 гражданина Монголии были эвакуированы из Харькова, воспользовавшись поездом Харьков — Львов, чтобы добраться до польско-украинской границы, что составляет около 1100 км. Еще 11 граждан, в основном студенты из Одессы, Киева и Кировограда, приехали на машине, чтобы встретиться с работниками консульства Монголии в пунктах пропуска Польша-Украина. По словам источника в министерстве иностранных дел, все эти студенты получали стипендии, и их образование может быть навсегда нарушено войной.

По состоянию на 2 марта благодаря Министерству иностранных дел Монголии и сотрудничеству с восточноевропейскими партнерами Монголия успешно эвакуировала 58 своих граждан из Украины.

В то время как некоторые монгольские наблюдатели не согласны с тем, как Монголия должна реагировать на нынешнюю российско-украинскую войну, другие, знакомые с монгольской внешней политикой, понимают и предсказывают реакцию Монголии.

2 марта Генеральная Ассамблея ООН созвала экстренное заседание, чтобы осудить вторжение России в Украину. Монголия воздержалась вместе с 34 другими странами, включая Китай и Индию. Несомненно, воздержание Монголии вызвало недоумение в дипломатических кругах. Однако как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения внешней политики, учитывая геополитический вызов Монголии, ее отношениям с соседями — Россией и Китаем — не может помешать внешняя нестабильность. В то же время воздержание Монголии не означает, что она чудесным образом избежит экономического ущерба, который уже наступил после войны и широкомасштабных санкций против России.

Более того, в ответ на нынешние события монгольский народ начал высказываться в поддержку мирного диалога между Россией и Украиной.

3 марта восемь сторонников мира собрались на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе. Один из защитников, Б. Билгуун, одетый в белую футболку с надписью #nowar, сказал журналисту: «В нашем поколении — в 2022 году — мы не должны беспокоиться о танках, разрушающих города, и о пулях, пробивающих окна. Нынешний российско-украинский кризис на самом деле связан с борьбой глобальных олигархов за ресурсы, в то время как сверхдержавы запугивают более мелких игроков. Я здесь, потому что хочу показать миру, что Монголия стоит за мир».

Активисты движения за мир снова собрались на площади Сухэ-Батора 5 марта, чтобы призвать к прекращению войны. На этот раз к ним присоединился бывший президент Элбэгдорж Цахиа.

Всего за месяц до того, как российские войска вошли в Украину, 21 января Монголия и Украина отметили 30-летие дипломатических отношений в украинском парламенте в Киеве. Мероприятие посвящено истории стран, общим ценностям, а также политическому, экономическому и деловому сотрудничеству. В церемонии приняли участие посол Монголии в Украине Дорж Бархас; председатель Комитета монголо-украинской дружбы И. Кришовив; и заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник, а также геологи, бизнесмены и представители научных кругов.

Ранее, в октябре 2021 года, 40 бизнес-структур из Монголии и Украины организовали онлайн-саммит для улучшения бизнес-среды двух стран. Учитывая нынешнюю эскалацию войны, эти возможности неизбежно будут отложены.

Монголы из поколения в поколение ездили работать и учиться как в Россию, так и в Украину. Монгольские лидеры ездили в Киев и Крым, вдохновленные его морскими возможностями, только для того, чтобы вернуться к экономике, не имеющей выхода к морю. Но монгольские лидеры также понимают, что для развития Монголии ее внешняя политика должна быть гибкой, но проницательной, способной отдавать приоритет национальным интересам. Правительства, партии и амбиции сверхдержав меняются со временем, но одной неизменной в двусторонних отношениях являются связи между людьми. Эти ценности должны быть всегда защищены.

Слон в комнате — это то, как Монголия будет справляться с новыми геополитическими изменениями и экономическим давлением, сохраняя при этом стабильные двусторонние и многосторонние отношения как с Россией и Китаем, так и с остальным миром.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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