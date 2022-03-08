Спортсменка из Монголии завоевала бронзу на первенстве Азии по снукеру

CentralAsia (MNG) - С 1 по 19 марта в Дохе (Катар) проходит чемпионат Азии по снукеру. Бронзу этих соревнований завоевала монголка Б.Нарантуяа. Ее результат стал лучшим у девушек за всю историю бильярдного спорта в Монголии.
В женском разряде Б. Нарантуяа из Монголии квалифицировалась на бронзовую медаль, победив индийскую спортсменку.
Б.Нарантуяа сыграет с тайской спортсменкой за серебряную медаль. Она была названа одним из восьми лучших игроков чемпионата мира в Дохе.
Снукер (snooker) — разновидность бильярдной лузной игры.
Игра в снукер сначала была распространена в Британской империи (в Великобритании, Индии и Австралии), но с конца 1970-х годов стала известной практически во всём мире, особенно в Европе и Китае. Главный турнир — чемпионат мира (проводится ежегодно в финале сезона).
Чемпионат Азии по снукеру (Asian Snooker Championship, официальное название ACBS Asian Championship — по названию организации любительского снукера ACBS) — главный непрофессиональный (любительский) снукерный турнир в Азии.
Турнир впервые был проведён в 1984 году, сразу после создания главной снукерной организации Азии — ACBS. С 1993 начал проводиться и юниорский чемпионат. Сначала на обоих турнирах доминировали представители Таиланда, затем к ним присоединился Китай.