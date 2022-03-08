ISW: Российские войска концентрируются на восточной, северо-западной и западной окраинах Киева (новая карта военных действий)

- Азия и мир, политика
- 11:36, 08 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Российские войска концентрируются на восточной, северо-западной и западной окраинах Киева для штурма столицы в ближайшие 24-96 часов, пишет Институт изучения войны (Institute for the Study of War) по состоянию на 7 марта, 3:00 вечера по восточному времени.
Выводы института:
- российские войска консолидируются и готовятся к дальнейшим операциям вдоль западных и восточных окраин Киева, особенно в районе Ирпеня на западе и в районе Броваров на востоке;
- украинские войска бросают вызов протяженным российским линиям, протянувшимся от Сум, которые российские войска еще не заняли, до восточных окраин Киева;
- российские войска, вероятно, попытаются обойти Николаев и пересечь Южный Буг вверх по реке этого города, чтобы обеспечить наступление на Одессу, которое будет сочетаться с предстоящей десантной операцией против этого города;
- и российские войска движутся на север из Крыма в сторону города Запорожье.