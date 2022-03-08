Темп продвижения российских войск существенно замедлился, - ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Во вторник, 8 марта, Генштаб ВС Украины опубликовал новую сводку российских военных действий в республике. По информации Вооруженных Сил Украины, войска РФ продолжают наступательную операцию, но темп продвижения его войск значительно замедлился.

Группировка сил обороны, по данным Генштаба ВСУ, продолжает вести «оборонную операцию» в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам:

На Северном направлении идет оборона города Чернигова.

Силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях.

В Южной операционной зоне проводится оборонительная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.

В других направлениях идет стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в определенной операционной зоне.