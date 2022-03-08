Россия надеется найти решение с Украиной по вопросу признания Крыма, ДНР и ЛНР, - глава российской делегации

Владимир Мединский

CentralAsia (CA) - Россия надеется найти решение с Украиной по вопросу признания Крыма, ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский после окончания третьего раунда переговоров с украинской стороной, передает ТАСС.

«Мне бы не хотелось комментировать то, что говорит украинская сторона во время переговоров и после них. Мы согласились не предавать это огласке. По их словам, это (признание Крыма российским и суверенитета ДНР и ЛНР) «практически» невозможно. На мой взгляд, между невозможно и практически невозможно большая разница. Оба вопроса имеют первостепенное значение для России, для россиян, и, разумеется, для позиции нашей делегации. Надеюсь, рано или поздно мы найдем решение», - сказал он.

Также он заявил, что Россия подготовила 6 марта около 400 автобусов для вывоза украинцев по гуманитарным коридорам, но эвакуация сорвалась из-за украинских военных на местах, которых не контролирует Киев.

«Мы обещали открыть гуманитарные коридоры и так и сделали. Скажем, буквально вчера мы держали около 400 крупных автобусов совершенно пустыми с тем, чтобы вывезти людей из окруженных городов и отвезти туда, куда бы они попросили. Но все эти 400 огромных автобусов так и простояли пустыми весь день. Никто не пришел», - сказал он.

«Поэтому единственное, чем это можно объяснить - это тем, что правительство Украины не контролирует вооруженные силы в окруженных городах и в дальних областях страны. Другого объяснения этому я найти не могу», - отметил Мединский.

Он напомнил, что Россия обещала соблюдать режим прекращения огня, «сегодня, вчера и позавчера на протяжении приблизительно 5-7 часов ежедневно мы его соблюдали». «Несмотря на это, из городов никто не вышел, то есть они (украинские военные) не дают людям покидать [города] и держат их в качестве живого щита. Вот в чем проблема. Они не следуют приказам правительства в Киеве», - указал глава российской делегации.

«Это настоящая трагедия, но мы продолжаем сохранять гуманитарные коридоры [открытыми] и решили продолжать держать их открытыми каждый день на протяжении нескольких часов, в течение которых российская сторона будет полностью соблюдать режим прекращения огня. Кстати, украинская сторона данный режим не соблюдает и время от времени продолжает стрелять, заставляя людей бояться выйти», - заключил помощник президента РФ.