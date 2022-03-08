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Более 1,7 млн беженцев выехали из Украины, из них более миллиона - в Польшу, - ООН
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  По состоянию на 8 марта 1 млн 735 тыс. 68 человек уехали из Украины с момента российских военных действий в стране 24 февраля. Об этом сообщает Агентство ООН по делам беженцев.

Больше всего - 1 млн 27 тыс. 603 человека – перебрались в Польшу. 180 тыс. 163 — в Венгрию, а 128 тыс. 169 — в Словакию.

82 тыс. 762 человека выехали в Молдову, 78 тыс. 977 - в Румынию.

53,3 тыс. человек уехали в Россию.

Меньше всего – 406 человек – пересекли границу с Беларусью.

Как отметили в агентстве, 183 тыс. 688 человек уехали в другие европейские страны.

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