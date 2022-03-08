Более 1,7 млн беженцев выехали из Украины, из них более миллиона - в Польшу, - ООН

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CentralAsia (CA) - По состоянию на 8 марта 1 млн 735 тыс. 68 человек уехали из Украины с момента российских военных действий в стране 24 февраля. Об этом сообщает Агентство ООН по делам беженцев.

Больше всего - 1 млн 27 тыс. 603 человека – перебрались в Польшу. 180 тыс. 163 — в Венгрию, а 128 тыс. 169 — в Словакию.

82 тыс. 762 человека выехали в Молдову, 78 тыс. 977 - в Румынию.

53,3 тыс. человек уехали в Россию.

Меньше всего – 406 человек – пересекли границу с Беларусью.

Как отметили в агентстве, 183 тыс. 688 человек уехали в другие европейские страны.

?? Polonya: 1.027.603

?? Macaristan: 180.163

?? Slovakya: 128.169

?? Moldova: 82.762

?? Romanya: 78.977



1 milyon 735 bin 68 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti https://t.co/O00LXxYYyl pic.twitter.com/T6S9vLlppo — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 7, 2022