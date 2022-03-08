Вице-премьер Украины заявила об открытии гумкоридоров из Сум до Полтавы

- Азия и мир, политика
- 14:01, 08 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Украинская сторона готова обеспечить движение мирных жителей по гуманитарному коридору из Сум в Полтаву. Об этом во вторник, 8 марта заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
По ее словам, сегодня должен заработать гуманитарный коридор для города Сумы, официально согласованный Министерством обороны России в соответствующем письме Международному комитету Красного креста. «То есть документальное подтверждение имеет и Красный крест, и мы, как сторона, с которой согласовано открытие гуманитарного коридора. Маршрут гуманитарного коридора один для эвакуации людей: Сумы - Голубовка - Лохвица - Лубны - Полтава. Никакие другие маршруты не согласовывались», - сказала Верещук в видеообращении.
«Украинская сторона полностью готова обеспечить движение по согласованному маршруту. Мы проинформировали о нашей готовности как [Международный комитет] Красного креста, так и российскую сторону», - отметила вице-премьер.
Эвакуация студентов
Иностранные студенты, в том числе из Индии и Китая, должны быть эвакуированы из украинского города Сумы в город Полтава по гуманитарному коридору во вторник, сообщила вице-премьер Украины.
Для работы гуманитарного коридора из Сум в Полтаву Украина прекращает огонь с 9 утра до 9 вечера по киевскому времени.
Движение по гуманитарному коридору из Сум в Полтаву начнется в 10 утра по киевскому времени.