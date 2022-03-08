Вице-премьер Украины заявила об открытии гумкоридоров из Сум до Полтавы

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Украинская сторона готова обеспечить движение мирных жителей по гуманитарному коридору из Сум в Полтаву. Об этом во вторник, 8 марта заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

По ее словам, сегодня должен заработать гуманитарный коридор для города Сумы, официально согласованный Министерством обороны России в соответствующем письме Международному комитету Красного креста. «То есть документальное подтверждение имеет и Красный крест, и мы, как сторона, с которой согласовано открытие гуманитарного коридора. Маршрут гуманитарного коридора один для эвакуации людей: Сумы - Голубовка - Лохвица - Лубны - Полтава. Никакие другие маршруты не согласовывались», - сказала Верещук в видеообращении.

«Украинская сторона полностью готова обеспечить движение по согласованному маршруту. Мы проинформировали о нашей готовности как [Международный комитет] Красного креста, так и российскую сторону», - отметила вице-премьер.

Эвакуация студентов

Иностранные студенты, в том числе из Индии и Китая, должны быть эвакуированы из украинского города Сумы в город Полтава по гуманитарному коридору во вторник, сообщила вице-премьер Украины.

Для работы гуманитарного коридора из Сум в Полтаву Украина прекращает огонь с 9 утра до 9 вечера по киевскому времени.

Движение по гуманитарному коридору из Сум в Полтаву начнется в 10 утра по киевскому времени.