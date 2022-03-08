В Узбекистане за сутки выявлено 27 новых случаев COVID-19 и 3 коронавирусной пневмонии

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 236 994. В течение прошедших суток зафиксированы 27 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Также у 3 человек диагностирована пневмония.

По данным Минздрава, за день выздоровели 84 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 234 197).

На лечении находится 1251 больной COVID-19.