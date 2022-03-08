В Узбекистане за сутки выявлено 27 новых случаев COVID-19 и 3 коронавирусной пневмонии

- Узбекистан, общество
- 15:15, 08 марта 2022
- Просмотров: 170
Иллюстрациялык сүрөт
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 236 994. В течение прошедших суток зафиксированы 27 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.
Также у 3 человек диагностирована пневмония.
По данным Минздрава, за день выздоровели 84 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 234 197).
На лечении находится 1251 больной COVID-19.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.