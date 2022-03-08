Количество авиарейсов из Ферганы в эксклав Сох увеличили до 4 раз в неделю

CentralAsia (UZ) - С 7 марта авиакомпания «Humo Air» увеличила количество регулярных рейсов по маршруту Фергана – Сох – Фергана.

По информации Министерства транспорта Узбекистана, полеты по маршруту Фергана – Сох – Фергана будут осуществляться 4 раза в неделю каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Рейсы выполняются на самолетах Ан-2 авиакомпании «Humo air».

Рейс по маршруту Фергана – Сох осуществляется в 10:00 по местному времени, а по направлению Сох – Фергана в 12:00.

Стоимость авиабилета в одну сторону установлена в размере 150 тысяч сумов (около 14 долларов).

Регулярные рейсы по маршруту Фергана – Сох – Фергана были запущены авиакомпанией «Humo Air» с 12 декабря 2021 года.

Сохский район, площадь которого составляет 352 квадратных километра, окружен Баткенской областью Кыргызстана. Ранее здесь нередко происходили конфликты между жителями двух государств. К примеру, 31 мая 2020 года конфликт возник из-за права пользования местным источником питьевой воды. Участники противостояния закидали друг друга камнями, пострадали 187 узбекистанцев и 25 кыргызстанцев. Тогда же прибывший в регион премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов объявил о намерении узбекских властей в ближайшее время превратить эксклав в процветающее место, выделив на реализацию данного проекта около 1 трлн сумов (почти $100 млн). Вскоре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Сохского района Ферганской области в 2020–2021 годах», которое предусматривает ряд льгот для местного населения.