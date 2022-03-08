Узбекистан формирует список находящихся в Молдове узбекистанцев для эвакуации на Родину

CentralAsia (UZ) - Узбекистан начал проработку вопроса по вывозу соотечественников, выехавших с Украины в Молдову, сообщает данные МИД РУз.

По предварительным данным, свыше 200 граждан Узбекистана, проживающих в приграничных с Молдовой регионах Украины, переместились на молдавскую сторону в поисках убежища. Молдавская сторона, по соображениям гуманности, осуществляет содействие в перевозке, размещении и питании всех прибывающих на ее территорию лиц независимо от их гражданства.

Посольством Узбекистана на Украине организована группа волонтеров в Молдове, которые занимаются координацией и решением проблем соотечественников. Формируется список и база данных находящихся в Молдове узбекистанцев для организации их последующей эвакуации на Родину.