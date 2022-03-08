Граница Таджикистана с Узбекистаном 15 марта вернется к обычному режиму работы

CentralAsia (TJ) - Контрольно-пропускные пункты на таджикско-узбекской границе перейдут в обычный режим работы. Такое решение принял Штаб по предотвращению распространения коронавируса в Таджикистане. Текст документа опубликован в понедельник на сайте таджикского государственного информагентства "Ховар".

"С 15 марта 2022 года деятельность пропускных пунктов госграницы Республики Таджикистан с Республикой Узбекистан переводится на обычный режим, а контроль инфекционных заболеваний будет осуществляться только на основе свидетельства о полной вакцинации от COVID-19 без прохождения на территории Таджикистана проверки на наличие коронавируса", - сообщили в штабе. Гражданам страны и иностранцам при въезде в Таджикистан достаточно будет предъявить справку с отрицательным результатом на коронавирус из страны выезда, действительную в течение трех суток. Отмечается, что в пунктах пропуска через госграницу Таджикистана повторной проверки не требуется.

Такое решение принято в связи "с нормализацией эпидситуации в Таджикистане и с целью большего укрепления экономических и социальных связей со странами региона". "Официально признается свидетельство о вакцинации от COVID-19, выданное органами и учреждениями здравоохранения Узбекистана, а также другими странами СНГ после прохождения вакцинации", - говорится в сообщении. Штаб также отменил обязательный масочный режим и разрешил проводить свадьбы и другие национальные торжества и обряды в соответствии с действующим законодательством.

По данным Минздрава, в Таджикистане около 90% взрослого населения (более 5 млн человек) получили первый компонент вакцины от коронавируса, второй - почти 80% (свыше 4,2 млн человек). Ревакцинация в республике началась 13 января 2022 года, бустерную дозу вакцины получили более 315 тыс. граждан страны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения