экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Зеленский заявил о готовности обсуждать с Россией Крым и Донбасс, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC сказал о готовности к диалогу с Россией по вопросу Крыма.

Также он сказал о готовности к диалогу с Россией по вопросу самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский после окончания третьего раунда переговоров с украинской стороной говорил, что Россия надеется найти решение с Украиной по вопросу признания Крыма, ДНР и ЛНР.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Пять граждан Узбекистана на четырех грузовых автомобилях застряли на территории Украины
  • Б.Бат-Эрдэнэ стал трехкратным чемпионом NAIA Wrestling в США
  • Узбекистан эвакуировал с Украины более 4,3 тыс. человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com