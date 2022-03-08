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Вице-президент Турции Фуат Октай посетил Туркестан с рабочим визитом

CentralAsia (KZ) -  Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай посетил Туркестан с рабочим визитом.

Высокого гостя принял аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Встреча прошла в лучших традициях гостеприимства казахского народа. Аким области выразил уважение, накинув согласно казахской традиции на плечи гостя чапан. В тот же день вице-президент Турции встретился с коллективом Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмета Ясави. На встрече Фуату Октаю было присвоено ученое звание "Почетный профессор" за вклад в развитие образования и науки.

Вице-президент Турции поблагодарил акима Туркестанской области Умирзака Шукеева за вклад в развитие Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, который находится в духовной столице тюрков - в Туркестане.

Турецкий гость также высоко оценил позитивные изменения, произошедшие в последние годы в Туркестане.

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