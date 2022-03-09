Д.Жаргалсайхан: Цифровые деньги не влияют на инфляцию

колумнист и экономист Д.Жаргалсайхан

CentralAsia (MNG) - Мы взяли интервью у исполнительного директора института «Де факто» , колумниста и экономиста Д.Жаргалсайхан о его взглядах на цифровые деньги.

— Деньги постоянно развивались и менялись с момента своего появления. В последние годы концепция цифровых денег закрепилась. Насколько уместно для Монголии присоединиться к увлечению цифровыми деньгами?

— Это идеально для нас. У нас плохая инфраструктура. Большинство населения очень молодо и высокообразованно. Если эти молодые люди смогут понять и действовать правильно, у них появится прекрасная возможность написать программы в области технологии блокчейн и криптовалюты и выйти на международный рынок.

— Повлияют ли цифровые деньги на инфляцию или будут иметь какие-то негативные последствия?

— Когда речь идет о цифровых деньгах, мы можем говорить о двух типах валют. Цифровые валюты центрального банка могут повлиять на инфляцию. Однако монеты и токены, выпущенные другими компаниями, отличаются. Инфляция возникает, когда денежная масса увеличивается, а предложение товаров уменьшается. Криптовалюта не повлияет на инфляцию, так как правительство не может печатать больше монет или цифровых денег.

— Все еще есть случаи новых предложений монет и людей, собирающих миллиарды тугриков с рынка. Некоторые люди считают, что это хороший знак, но некоторые считают это очень рискованным. Как вы думаете?

— На фондовом рынке колеблющиеся акции и все виды ценных бумаг имеют «поведение» увеличения или уменьшения стоимости. Вот почему молодые люди должны инвестировать в пределах своих возможностей, помня, что их инвестиции могут потерять или получить деньги. Вместо того, чтобы собирать все свои активы и складывать их в одну «корзину». Вы должны управлять им самостоятельно. Вы даже можете проиграть.

— Чиновники предупреждают, что 97 процентов всех монет выходят из строя. Что вы думаете об этом?

— Любой может создать компанию. То же самое и с криптовалютами. Самое главное — выяснить, есть ли у компании, выпускающей монету, правильные технологии. У нас также есть много монет в Монголии. Кто-то пойдет дальше, кто-то потерпит неудачу. Вот почему я сказал это раньше. Инвестируйте только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять.

— У вас есть коины или токены?

— Да.

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