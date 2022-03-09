«У нас нет причин праздновать 8 марта» — такова была демонстрация в Улан-Баторе. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Женщины из сферы торговли устроили демонстрацию на главной площади столицы под названием «У нас нет причин праздновать».

«Матери в коммерческом секторе разваливаются. Мы не имеем права быть счастливыми и жить. Давление со стороны государства слишком велико», — заявили они.

«Трейдеры все находятся под давлением повседневного кредитования. Сегодня мы хотим показать, что живем под давлением, как будто несем такой тяжелый груз. Правительство знает только, как собирать налоги, ренту и штрафы с торговли и сферы услуг. Но нам нужен закон и фонд для поддержки трейдеров», — заявили демонстраторы.

Человек который сидит на плечах женщины держал в руках плакат с надписью «Авилгын мөнгөөр баяжих сайхан байна. Амьдрах сайхан байна» — («Хорошо быть богатым на взятках. А как хорошо жить»).

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