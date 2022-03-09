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Граждане должны быть патриотами в это трудное время вооруженного конфликта, — глава Минфин Монголии

CentralAsia (MNG) -  В ходе брифинга после заседания Кабмина министр финансов Б.Жавхлан сообщил следующую информацию.

Мы проводим исследование экономического риска вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Монголия имеет запас топлива на 36-70 дней. Это нормальный объем, и в ближайшие три месяца перебоев с поставками не будет. До 24 июня препятствий для оплаты топлива не будет. Граждане должны быть патриотами в это непростое время. Начиная с потребления, мы должны быть едины и патриотичны, чтобы преодолевать трудные времена с меньшим ущербом.

Правительство согласилось организовать Монгольский экономический форум в сотрудничестве с Монгольским экономическим форумом. Основная тема форума в этом году — политика возрождения и экономические условия пандемии. В этом году мы организуем форум при сотрудничестве с зарубежными партнерами по развитию. И форум будет более подробным и займет больше дней, чем раньше.

Треть просроченных кредитов Банка развития приходится на государственные предприятия.

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