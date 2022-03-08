Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News рассказал, что «охладел» к вопросу о вступлении страны в НАТО после того, как стало ясно, что альянс не собирается ее принимать.

Невступление в какой-либо блок было одним из условий, на которых Кремль обещал остановить военную операцию на Украине. Также назывались признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР — независимыми. Зеленский сообщил, что готов к диалогу и по этим двум пунктам.

«Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ»,— сказал президент Украины. На вопрос о том, готова ли Украина пойти на условия России ради прекращения огня, господин Зеленский ответил: «Прежде всего я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции».

Ранее член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия («Слуга народа») сообщил, что страны НАТО не готовы обсуждать вопрос о членстве Украины в ближайшие 5 или 10 лет, Украина, в свою очередь, не собирается подавать заявку. Лидеры стран блока, в том числе британский премьер Борис Джонсон, также говорили, что конфликт Украины и России не касается НАТО. По правилам альянса у страны нет права вступления в него, пока у нее есть спорные территории. При этом Владимир Зеленский официально подал заявку на вступление в ЕС в конце прошлого месяца.