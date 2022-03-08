Российские войска уничтожили 2 482 объекта военной инфраструктуры Украины, - Минобороны России

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы (ВС) РФ за время военных действий уничтожили 2 тыс. 482 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего за время операции уничтожено 2 тыс. 482 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них - 87 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 124 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «Бук-М1» и «Оса», а также 79 радиолокационных станций», - сказал он.

По его словам, также уничтожены 866 танков и других боевых бронированных машин, 91 реактивная система залпового огня, 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 634 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 81 беспилотный летательный аппарат.

Также бомбардировочная и штурмовая авиация ВКС России в течение прошедших суток уничтожила 158 военных объектов на территории Украины, сообщил представитель Минобороны.