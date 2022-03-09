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Подписан меморандум о взаимопонимании в поддержку устойчивого лесопользования в Монголии

CentralAsia (MNG) -  GIZ объявила о начале лесохозяйственной деятельности и своих передовых методов путем создания пилотных участков в рамках Конкретной цели 2 проекта «Устойчивая жизнестойкая экосистема и управление сельским хозяйством в Монголии (STREAM)», совместно финансируемого Европейским Союзом и Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

4 марта был подписан Меморандум о взаимопонимании с Департаментом окружающей среды и туризма аймака Хэнтий для стимулирования устойчивого лесопользования в Монголии путем создания демонстрационных площадок для демонстрации передового опыта управления лесами и пастбищными угодьями, а также содействия межсекторальному общению и планированию ресурсов.

В рамках Меморандума стороны будут совместно работать над повышением квалификации специалистов лесного хозяйства, укреплением межотраслевого планирования и внедрением инноваций и технологий.

GIZ представлена в Монголии с 1991 года и открыла собственный офис в Улан-Баторе в 1998 году.

Монголия — одна из самых малонаселенных стран мира. Не имеющая выхода к морю, она характеризуется экстремальным климатом и суровыми природными условиями. Почти половина населения проживает в сельской местности; некоторые ведут оседлый образ жизни, а другие живут как кочевые скотоводы.

Правительство Монголии проводит процесс экономического и политического перехода от централизованной плановой экономики к социально ориентированной рыночной экономике с демократическими структурами. Мирные и демократические изменения являются решающим положительным фактором для Монголии.

Основные проблемы, стоящие перед страной, включают необходимость обеспечения устойчивого использования природных ресурсов и источников энергии, а также императивы обеспечения экономического роста, который в равной степени приносит пользу всем гражданам.

В Монголии GIZ работает по следующим приоритетным направлениям:

  • биоразнообразие
  • устойчивое экономическое развитие
  • энергоэффективность.

Цель состоит в том, чтобы улучшить экономическую среду и, таким образом, косвенно помочь сократить бедность.

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