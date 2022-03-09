Си Цзиньпин провел виртуальный саммит с Макроном и Шольцем, чтобы стимулировать прямые переговоры между Европой и Россией по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин провел виртуальный саммит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем во

CentralAsia (MNG) - Председатель КНР Си Цзиньпин провел во вторник в Пекине виртуальный саммит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, поддержав Францию и Германию в продвижении сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности в интересах и прочной безопасности Европы.

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совместной поддержки мирных переговоров между Россией и Украиной, призвав обе стороны сохранять импульс переговоров и призвав к максимальной сдержанности для предотвращения масштабного гуманитарного кризиса, — пишет Global Times.

Эксперты заявили, что последние переговоры между китайскими и европейскими лидерами показали, что Китай и Европа разделяют схожие позиции и интересы в отношении ситуации на Украине, что свидетельствует о том, что обе стороны могут эффективно координировать свои действия и сотрудничать в решении украинского кризиса, и вселяет новую надежду на окончание этой игры. кризис. По словам экспертов, поскольку Китай также разделяет стратегическое взаимное доверие с Россией, ожидается, что он сыграет конструктивную роль в преодолении нынешнего кризиса.

Виртуальная встреча состоялась сразу после третьего раунда переговоров между Украиной и Россией, который, как сообщается, закончился без каких-либо серьезных шагов по завершению 12-дневной военной операции. Последние переговоры между лидерами Китая, Франции и Германии состоялись примерно через неделю после того, как Си провел важный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Си Цзиньпин подчеркнул, что нынешняя ситуация на Украине вызывает тревогу, и Китай глубоко опечален возобновлением войны на европейском континенте.

Китай считает, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, полностью соблюдать цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к законным интересам безопасности всех стран и прилагать все усилия, способствующие мирному урегулированию. кризиса необходимо поддерживать, сказал Си Цзиньпин, отметив, что актуальной задачей на данный момент является предотвращение эскалации или даже выхода напряженной ситуации из-под контроля.

«Разговор Си и Путина сыграл активную роль в продвижении российско-украинских переговоров, и я считаю, что виртуальная встреча Си с лидерами Франции и Германии побудит европейскую сторону к прямому диалогу с Россией», — Цуй Хунцзянь, директор Об этом сообщил во вторник Global Times представитель Департамента европейских исследований Китайского института международных исследований.

Суть кризиса в конечном итоге отразится на безопасности самих европейцев, поэтому дальнейшая эскалация украинского кризиса будет препятствовать местному самоуправлению в Европе, отметил Цуй. По его словам, учитывая недавние санкции, введенные Францией и Германией против России, отношения обострились, что только усложняет ситуацию.

Хотя крупные европейские страны, такие как Германия и Франция, поддерживают экономические санкции против России, санкции в конечном итоге нанесут ущерб самому континенту, учитывая, что некоторые ключевые отрасли Европы, такие как нефть и газ, сильно зависят от российского экспорта, по сообщениям СМИ.

Соответствующие санкции повлияют на глобальные финансы, энергетику, транспорт и стабильность цепочек поставок, а также ослабят глобальную экономику, которая уже разрушена пандемией. Это не в чьих-либо интересах, сказал Си во время виртуальной встречи.

«Это также показывает, что Китай разделяет схожие позиции и интересы с Европой в отношении ситуации на Украине, а это означает, что Китай и Европа могут эффективно координировать свои действия», — сказал во вторник Global Times профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдун. Между тем, Китай и Россия сохраняют высокое стратегическое взаимное доверие, и решение украинского кризиса требует активного участия Китая с его вкладом и решениями, которые вселяют новую надежду в нынешнюю дилемму, отметил Ли.

Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И изложил шесть инициатив по оказанию гуманитарной помощи Украине на пресс-конференции в понедельник на полях пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва в Пекине. Он сказал, что процесс должен уважать принципы справедливости и нейтралитета; обратить все внимание на бездомных в Украине; защищать гражданских лиц во избежание вторичных гуманитарных катастроф; обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи; обеспечить безопасность иностранцев в Украине; и поддержать ООН в координации гуманитарной помощи Украине.

Китай поддерживает Францию и Германию в продвижении сбалансированных, эффективных и устойчивых рамок европейской безопасности в интересах и прочной безопасности Европы, а также в отстаивании своей стратегической автономии, сказал Си, отметив, что Китай будет рад видеть равноправный диалог между ЕС, Россия, США и НАТО.

Как две ведущие страны Европы, Франция и Германия, будут приветствовать роль Китая, поскольку он является конструктивным фактором, помогающим разрешить кризис безопасности в Европе, сказал Ли.

Китай играет роль в продвижении диалога и разрешении кризиса мирными средствами. Считается, что последние переговоры между китайскими и европейскими лидерами приведут к конкретным действиям в соответствии с растущим импульсом международного сообщества в продвижении диалога, отметил Цуй.

«Учитывая скачок цен на энергоносители в последние дни, поиск диалога с Европой также стал неотложным вопросом, что добавило рычагов влияния на дипломатические переговоры», — сказал он.

автор: Чен Цинцин (Chen Qingqing) — публицист Global Times. Она занимается дипломатией, делами Гонконга и китайскими технологическими фирмами.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: Global Times

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