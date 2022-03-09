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Монголия упоминается как близкий партнер в новой индийско-тихоокеанской стратегии США

CentralAsia (MNG) -  Администрация Байдена-Харриса добилась исторических успехов, чтобы восстановить американское лидерство в Индо-Тихоокеанском регионе и адаптировать свою роль к 21 веку.

В прошлом году Соединенные Штаты модернизировали свои давние союзы, укрепили возникающие партнерские отношения и наладили инновационные связи между ними для решения неотложных задач, от конкуренции с Китаем до изменения климата и пандемии.

Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион может быть достигнут только в том случае, если мы создадим коллективный потенциал для новой эпохи. Альянсы, организации и правила, которые помогли создать Соединенные Штаты и их партнеры, должны быть адаптированы. Мы будем наращивать коллективный потенциал в регионе и за его пределами, в том числе путем:

Углубление наших пяти региональных договорных союзов с Австралией, Японией, Республикой Корея (РК), Филиппинами и Таиландом.

Укрепление отношений с ведущими региональными партнерами, включая Индию, Индонезию, Малайзию, Монголию, Новую Зеландию, Сингапур, Тайвань, Вьетнам и острова Тихого океана.

  • Вклад в усиленную и объединенную АСЕАН
  • Укрепление Quad и выполнение взятых на себя обязательств
  • Поддержка дальнейшего подъема и регионального лидерства Индии
  • Партнерство для повышения устойчивости на островах Тихого океана
  • Установление связей между Индо-Тихоокеанским регионом и Евро-Атлантикой
  • Расширение дипломатического присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно в Юго-Восточной Азии и на островах Тихого океана, — заявляет Белый дом.
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