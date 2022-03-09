Монголия заняла 20-е место в рейтинге по правам женщин

CentralAsia (MNG) - По данным Всемирного банка 10 стран мира предлагают полную правовую защиту женщинам, все они в Северном полушарии.

При составлении рейтинга стран учреждение учитывает такие показатели, как равное вознаграждение, законные права и мобильность. Оценка 100 означает, что женщины имеют равный правовой статус с мужчинами во всех измеряемых областях.

Согласно отчету, в мире насчитывается 20 экономик, в которых женщины по-прежнему обладают половиной или даже меньшими законными экономическими правами мужчин.

Например, при правлении талибов женщины в Афганистане имеют ограниченный доступ к образованию и работе. В секторе Газа женщины должны иметь разрешение на поездку от опекуна-мужчины.

Тем не менее, некоторые различия наблюдаются и в развитых странах.

В США женщины по-прежнему зарабатывают в среднем около 82 центов на каждый доллар, заработанный мужчинами, и во многих странах Европы этот разрыв аналогичен. Между тем, женщины представлены всего в 23% мест в национальных парламентах во всем мире и составляют лишь 13% землевладельцев.

В этом рейтинге Монголия заняла 20-е место с Арменией, Турцией и Сингапуром с 82,5 баллами. А близкие соседы: Россия заняла 35-е место с 73,1 баллами, Китай — 31-е место с 75,6 баллами и Казахстан — 40-е место с 69,4 баллами.

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