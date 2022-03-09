Украину покинули более 2 млн человек, - ООН

CentralAsia (CA) - Украину с начала военных действий покинули более 2 млн человек, сообщил в твиттере Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Сегодня отток беженцев из Украины достиг двух миллионов человек. Двух миллионов», – написал он.

В Польшу, по данным агентства ООН по делам беженцев, уехали более 1,2 млн человек, в Венгрию – более 191 тыс., в Словакию – 140 тыс., в Россию – 99 тыс., Молдову – 82 тыс., в Румынию – свыше 80 тыс., в другие европейские страны – более 200 тыс.

Гранде ранее назвал растущее число бегущих из Украины людей «самым масштабным кризисом с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны».

По данным Управления комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля по 7 марта в Украине погибли как минимум 406 мирных жителей, 801 человек получил ранения.

В 2021 году численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) составила на 1 января 2022 года 41 млн 167,3 тыс. человек.