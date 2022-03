Новая карта боевых действий российских военных в Украине, - ISW

CentralAsia (CA) - Российские войска концентрируются на восточной, северо-западной и западной окраинах Киева для штурма столицы в ближайшие 24-96 часов, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) по состоянию на 8 марта, 3:00 вечера по восточному времени.

Выводы института:

- российские войска консолидируются и готовятся к дальнейшим операциям вдоль западных и восточных окраин Киева, особенно в районе Ирпеня на западе и в районе Броваров на востоке;

- украинские войска бросают вызов протяженным российским линиям, протянувшимся от Сум, которые российские войска еще не заняли, до восточных окраин Киева;

- российские войска, вероятно, попытаются обойти Николаев и пересечь Южный Буг вверх по реке этого города, чтобы обеспечить наступление на Одессу, которое будет сочетаться с предстоящей десантной операцией против этого города;

- и российские войска движутся на север из Крыма в сторону города Запорожье.

В настоящее время войска РФ участвуют в четырех основных операциях:

Основное усилие - Киев (состоит из трех подчиненных вспомогательных усилий);

Вспомогательное усилие 1 — Харьков;

Вспомогательное усилие 1а — Луганская область;

Вспомогательное усилие 2 — Мариуполь;

Поддерживающее усилие 3 — Херсон и продвижение на запад.