В Монголии началась добыча урана

CentralAsia (MNG) - Уранодобывающая компания начала объявлять Монголию новым игроком в мировом энергетическом секторе и ведет добычу урана на руднике «Зөөвч-Овоо».

В сомоне Улаанбадрах аймака Дорноговь вот уже шесть месяцев реализуется крупный проект по выдвижению Монголии в глобальный энергетический сектор. Это урановое месторождение «Зөөвч-Овоо», расположенное в сомоне Улаанбадрах.

Монгольская государственная компания Mon-Atom, совместное предприятие французской Orano Mining и Badrakh Energy, приступила к производственным испытаниям крупнейшего в мире уранового месторождения.

В ходе производственного испытания, которое продлится до первого квартала 2023 года, планируется добыть и экспортировать около 20 тонн урана. Одним из основных моментов является то, что местные жители имеют возможность участвовать в мониторинге всех этих процессов.

От местных рабочих мест и закупок до экономических выгод, это уже начало окупаться. По некоторым ключевым данным, Badrakh Energy тратит в среднем 7-8 миллионов долларов в год на свою деятельность, в результате чего общие расходы на заработную плату достигают 3,1 миллиарда тугриков ($ 1,08 млн).

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