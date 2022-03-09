Попытки захватить Чернигов и блокировать Харьков. Как прошел в Украине 13 день военных действий, - ВС Украины

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В Украине завершился 13 день военных действий. В течение прошедших суток российские войска снизили темп наступательной операции. Войска РФ планируют наладить обеспечение свох войск горючим на территории Украины. Об этом сообщает Генштаб ВС Украины по состоянию на 00:00 8 марта.

Указано, что основные усилия войск РФ продолжают сосредоточиваться на: окружении и захвате Киева, Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, Чернигова; создании сухопутного коридора между ВТО АР Крым и континентальной частью России; выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей.

В сообщении сказано, что на Полесском направлении российские войска продолжают удерживать ранее занятые рубежи и захваченные населенные пункты, в частности Бородянка, Копылов, Буча, Демидов.

В направлении из Бабинцов войска РФ ввели наступательные действия, были остановлены и перешли к обороне в районе Бучи. В районе Бузова продвинулись в район Ясногородка.

На Северском направлении продолжаются попытки захватить Чернигов. Из района Глухов российские войска пытались вклиниться в оборону оперативной группировки войск ВС Украины, но были остановлены.

В Слобожанском направлении российские военные продолжают пытаться блокировать Харьков. Продолжается бой за Изюм.

В Донецком направлении продолжается наступление в стороны Днепра и Запорожья для выхода к админграницам Луганской и Донецкой областей.