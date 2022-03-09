У переболевших COVID-19 мозг уменьшается на 0,7%, - исследование

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CentralAsia (TM) - Исследователи из Оксфордского университета раскрыли влияние COVID-19 на мозг. Об этом сообщает The Daily Mail.

Британские ученые сообщили, что коронавирусная инфекция вызывает уменьшение объема мозга. В исследовании приняли участие 785 человек в возрасте от 51 до 81 года, из них 401 человек переболел COVID-19. Добровольцы прошли через два сканирования мозга.

Результаты показали, что у тех, кто переболел коронавирусом, объем мозга сократился на 0,7% по сравнению с контрольной группой, которая не заразилась COVID.

В среднем у пациентов с COVID, участвовавших в исследовании, между двумя сканированиями было четыре месяца, что позволяет предположить, что вирус значительно ускоряет скорость дегенерации.

Оксфордские ученые заявили, что уменьшение объема мозга было более выраженным у пожилых людей и 15 пациентов, которые были госпитализированы с коронавирусом.

Авторы исследования заявили, что несмотря на то, что инфекция была легкой у 96% инфицированных COVID участников, наблюдалась большая потеря объема серого вещества и повреждение тканей.

«Все эти негативные эффекты были более заметны у людей пожилого возраста», - сказали ученные.

Но эксперты отметили, что мозг «пластичен, что означает, что он может реорганизовываться и до некоторой степени излечивать себя даже у пожилых людей».

Сокращение мозгового вещества наблюдалось в областях мозга, включая парагиппокампальную извилину — ключевую область обоняния — и в мозжечке — отвечающем за равновесие и координацию, говорится в статье.

По данным исследования, такое влияние инфекции на мозг не зависит от степени тяжести заболевания. Ученые сообщили, что COVID-19 не только вызывает временное ухудшение когнитивных способностей, но и снижает их навсегда.