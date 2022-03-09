Действие гумкоридора Сумы—Полтава было продлено, - глава Сумской области

CentralAsia (CA) - Эвакуация из Сум вчера, 8 марта завершилась. По гуманитарному коридору около 5 тыс. человек и более 1 тыс. частных автомобилей покинули Сумы и прибыли в Полтаву. Далее многих поездом отправили во Львов, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Сегодня, 9 марта, по данным губернатора Сумской области Дмитрия Живицкого, эвакуация продолжится.

По его словам, переговорная группа договорилась о продлении действия гумкоридора. Режим тишины согласован с 9:00 до 21:00.

«Можно выезжать собственным транспортом, дополнительно примерно на 14:00 мы возвращаем 22 автобуса из Полтавы в Сумы, которые вчера поехали в первой колонне, и мы их подадим под загрузку для беременных женщин, женщин с детьми, людей преклонного возраста и с инвалидностью», - сказал он.