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Действие гумкоридора Сумы—Полтава было продлено, - глава Сумской области
Предыстория: Вице-премьер Украины заявила об открытии гумкоридоров из Сум до Полтавы

CentralAsia (CA) -  Эвакуация из Сум вчера, 8 марта завершилась. По гуманитарному коридору около 5 тыс. человек и более 1 тыс. частных автомобилей покинули Сумы и прибыли в Полтаву. Далее многих поездом отправили во Львов, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Сегодня, 9 марта, по данным губернатора Сумской области Дмитрия Живицкого, эвакуация продолжится.

По его словам, переговорная группа договорилась о продлении действия гумкоридора. Режим тишины согласован с 9:00 до 21:00.

«Можно выезжать собственным транспортом, дополнительно примерно на 14:00 мы возвращаем 22 автобуса из Полтавы в Сумы, которые вчера поехали в первой колонне, и мы их подадим под загрузку для беременных женщин, женщин с детьми, людей преклонного возраста и с инвалидностью», - сказал он.

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