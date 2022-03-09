Российская армия в Украине потеряла более 12 тыс. человек, утверждают ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 13:54, 09 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины опубликовал новую сводку о потерях российской армии в Украине. Соответствующий пост появился в Facebook в среду, 9 марта.
Общие боевые потери войск РФ в Украине, по данным ВСУ, с 24.02 по 08.03 ориентировочно составили:
Личный состав - более 12 000 человек;
Танки - 317;
Боевые бронированные машины - 1 070;
Артиллерийские системы - 120;
РСЗО - 56;
Системы ПВО - 28;
Самолеты - 49;
Вертолеты - 81;
Автомобильная техника - 482;
Легкие скоростные катера - 3;
Цистерны из ППМ - 60;
БПЛА - 7.
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