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Российская армия в Украине потеряла более 12 тыс. человек, утверждают ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины опубликовал новую сводку о потерях российской армии в Украине. Соответствующий пост появился в Facebook в среду, 9 марта.

Общие боевые потери войск РФ в Украине, по данным ВСУ, с 24.02 по 08.03 ориентировочно составили:

Личный состав - более 12 000 человек;

Танки - 317;

Боевые бронированные машины - 1 070;

Артиллерийские системы - 120;

РСЗО - 56;

Системы ПВО - 28;

Самолеты - 49;

Вертолеты - 81;

Автомобильная техника - 482;

Легкие скоростные катера - 3;

Цистерны из ППМ - 60;

БПЛА - 7.

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