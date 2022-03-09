МИД Узбекистана сообщил об эвакуации свыше 5 тыс. граждан с Украины с 28 февраля

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CentralAsia (CA) - Свыше 5 тыс. граждан Узбекистана вывезены с Украины через Польшу на родину. Об этом в среду, 9 марта сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

По его данным, «с 28 февраля по 9 марта текущего года состоялось 22 авиарейса», «вывезены 5 тыс. 37 граждан Узбекистана»: автобусами их доставили в польский город Катовице, а оттуда самолетами - в Ташкент. «Наблюдается тенденция уменьшения числа граждан Узбекистана, прибывающих с Украины на КПП «Карчова» (Польша)», - говорится в сообщении. Отмечается, что на 9 марта запланирован еще один авиарейс для эвакуации узбекистанцев.

Отмечается, что посольством Узбекистана в Украине обеспечена эвакуация из города Сумы 23 узбекских студентов, которых направили в город Львов арендованным дипмиссией автобусом.

Сообщается также, что в настоящее время узбекские дипломаты прорабатывают вопрос вывоза граждан республики, выехавших с Украины в Молдавию.