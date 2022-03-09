Украина и Россия согласовали эвакуацию населения по 6 гумкоридорам, - вице-премьер Украины

Ирина Верещук

CentralAsia (CA) - Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в ходе брифинга сообщила о достигнутом с Россией согласовании маршрутов эвакуации мирного населения из ряда населенных пунктов, а также договоренности о прекращении огня с 9:00 до 21:00 в среду, 9 марта.

По ее словам, стороны договорились о таких гуманитарных коридорах:

Энергодар - Запорожье,

Сумы - Полтава,

Мариуполь - Запорожье,

Волноваха - Покровск,

Изюм - Лозовая,

Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев.

Из Бучи и Ворзеля вывозить будут только женщин и детей.

Кроме того, по словам министра, будет проводиться отдельная спецоперация по эвакуации дома ребенка из города Ворзель Киевской области, в котором по состоянию на сейчас находится 55 детей и 26 сотрудников.