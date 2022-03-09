Украина и Россия согласовали эвакуацию населения по 6 гумкоридорам, - вице-премьер Украины
- Азия и мир, политика
- 14:48, 09 марта 2022
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Ирина Верещук
CentralAsia (CA) - Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в ходе брифинга сообщила о достигнутом с Россией согласовании маршрутов эвакуации мирного населения из ряда населенных пунктов, а также договоренности о прекращении огня с 9:00 до 21:00 в среду, 9 марта.
По ее словам, стороны договорились о таких гуманитарных коридорах:
Энергодар - Запорожье,
Сумы - Полтава,
Мариуполь - Запорожье,
Волноваха - Покровск,
Изюм - Лозовая,
Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев.
Из Бучи и Ворзеля вывозить будут только женщин и детей.
Кроме того, по словам министра, будет проводиться отдельная спецоперация по эвакуации дома ребенка из города Ворзель Киевской области, в котором по состоянию на сейчас находится 55 детей и 26 сотрудников.
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