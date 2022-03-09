Какие зарубежные компании и бренды приостановили работу и поставки в Россию? (список)

- Азия и мир, экономика
- 15:38, 09 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Зарубежные компании прекращают работу или приостанавливают продажу своей продукции на территории России из-за западных санкций, введенных на фоне российских военных действий в Украине.
О своем решении заморозить экспорт объявили компании из самых разных сегментов - авиационной, игровой, промышленной и других.
ТАСС собрал основную информацию о заморозке или остановке деятельности иностранных компаний в России.
Авиационная техника и автомобили
Авиапроизводители Boeing, Airbus и Embraer приостановили поставки запчастей для своих самолетов российским авиакомпаниям, их обслуживание и техподдержку. Учебный центр Boeing в Сколкове также временно прекратил работу.
Автопроизводители Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MAN решили на время прекратить экспорт, а также заморозить локальное производство в России. Приостановила свою деятельность и корпорация Ford.
Suzuki, Honda, Mazda не будут поставлять авто и мотоциклы. General Motors и Scania приостанавливают поставки автомобилей, а Nissan - кроссовера Pathfinder.
«Фольксваген Груп Рус» прервала на время отгрузку автомобилей, которые уже находятся в РФ, в российские дилерские центры. Производство автомобилей Volkswagen Group на территории страны остановили до особого распоряжения.
Toyota приостановит производство в Санкт-Петербурге с 4 марта из-за перебоев с поставками комплектующих. Hyundai и Renault - работу российского завода в Санкт-Петербурге и Москве соответственно до 5 марта. Škoda сокращает производство из-за недостатка комплектующих и приостанавливает деятельность в РФ.
Daimler Truck заморозил сотрудничество с российским «Камазом» - компания не будет производить грузовики в рамках совместного предприятия DK RUS и поставлять комплектующие.
Porsche принял решение прекратить поставки машин в Россию.
Французская авиастроительная компания Dassault Systemes приостанавливает новые проекты в России и Белоруссии.
Германский производитель шин и автокомпонентов Continental принял решение приостановить производство и бизнес в России.
Руководство компании Ferrari объявило о приостановке производства автомобилей для российского рынка.
Lamborghini объявила о приостановке экспорта в Россию.
Электроника и промышленность
Apple остановила экспорт и онлайн-торговлю и ограничила работу сервисов. Магазины re:Store, реализующие технику компании, сутки не работали, но 3 марта вновь открылись.
Производитель электроники Dell перестает временно продавать продукцию.
Немецкий производитель программного обеспечения SAP прекращает ввести деятельность в России, а также приостанавливает продажи всех услуг и продуктов компании.
Один из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения Oracle приостановил все операции в стране.
Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson пока не привозит товары клиентам в РФ.
Товары крупнейшего в мире производителя полупроводников TSMC пока не будут попадать в Россию, разработанные в стране полупроводники марки «Эльбрус» — производиться.
Российские покупатели временно не смогут получать продукцию крупнейшего производителя подшипников SKF.
Базирующаяся в Мюнхене группа Siemens, которая строит поезда, обслуживает заводы и поставляет программное обеспечение, пока что прекратила операции и поставки в Россию. При этом пока продолжает выполнять обязательства по обслуживанию и ремонту в РФ.
Финский производитель лифтов KONE временно прекращает поставки в Россию. При этом в компании отметили, что она останется на российском рынке.
Крупнейший разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk (AutoCAD, 3ds MAX) приостанавливает работу в России.
Американская Intel заявила о приостановке поставок своей продукции в Россию.
Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Samsung приостановила поставки всей своей продукции в Россию. Однако позднее агентство Yonhap со ссылкой на компанию заявило, что приостановка поставок связана с логистическими трудностями.
Крупнейший в Японии и второй по размеру в мире производитель строительной техники и оборудования компания Komatsu приняла решение приостановить поставку своей продукции в РФ.
Американская IT-компания EPAM Systems, разрабатывающая программное обеспечение, заявила о приостановке обслуживания российских клиентов.
Американский производитель сетевого оборудования и ПО Cisco Systems Inc. приостановил все бизнес-операции в России и Белоруссии.
Приостановила продажи своей продукции в России и Nvidia.
Компания PepsiCo приостанавливает в России продажу напитков, а также рекламную деятельность, однако реализация детского питания продолжится.
Британская компания Unilever, являющаяся одним из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса, приостановит экспорт продукции в РФ, а также ее импорт из России.
Компания General Electric приостанавливает деятельность на территории России. В качестве исключения компания продолжит поддерживать работу медицинского оборудования первой необходимости, а также услуги по электроснабжению.
The Coca-Cola Company приостановил свою деятельность на территории России.
Финская лесопромышленная компания UPM приостановит покупку древесины в РФ и работу фанерного завода в Чудове в Новгородской области.
Развлечения, одежда, косметика и мебель
The Walt Disney Company, Warner Bros. и Paramount Pictures приостановили показы своих фильмов.
Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, приняла решение временно прекратить работу на территории России.
Бренд одежды Karl Lagerfeld прекратил поставки в РФ и закрыл возможность покупать вещи онлайн. Продажи приостановила компания H&M. Ретейлер одежды и аксессуаров ASOS заморозил доставку, сделать заказ на сайте невозможно. Так же поступил производитель спортивных товаров Nike. Ретейлер Mango тоже временно прекратил работу в России.
Итальянский дом моды Prada приостановил розничные операции в РФ.
Компания iHerb, реализующая БАДы, витамины и продукты питания, доставит россиянам только уже обработанные заказы, новые пока не принимает.
Поставки продукции производителя игрушек Lego временно не осуществляются в российские магазины.
Крупнейший в мире производитель алкоголя Diageo пока не станет поставлять свою продукцию. Компания выпускает напитки известных марок, например Guinness, Baileys и других.
Медиасервис Megogo прекратил деятельность в России.
Мебельный концерн IKEA приостанавливает работу в России, а также весь экспорт и импорт в страну и из нее, производство в РФ. Свои магазины временно закрыл датский мебельный ретейлер JYSK.
Activision Blizzard приостанавливает продажи своих игр в России.
Heineken приостанавливает экспорт пива и инвестиционные проекты в России.
Ювелирный дом Cartier временно прекращает коммерческую деятельность на территории России и Украины.
Американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами, приостановила доставку заказов.
Электронная платежная система PayPal в субботу приостановила предоставление услуг в России.
Издатель компьютерных игр Electronic Arts не будет продавать и распространять свой контент на территории России и Белоруссии.
Группа компаний Kering, которой принадлежат люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России.
Британский рекламный холдинг WPP и архитектурное бюро Нормана Фостера Foster + Partners объявили о прекращении работы в России.
Бутики брендов, принадлежащих группе компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), а также Hermes и Chanel будут временно закрыты на территории России.
Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com приостановил предоставление туристических услуг в России.
Музыкальный стриминговый сервис Deezer заявил об уходе из России.
Германская химико-промышленная компания Henkel приостанавливает все запланированные инвестиции в России.
Датская пивоваренная компания Carlsberg приняла решение прекратить новые инвестиции в Россию, а также экспортные поставки продукции других подразделений Carlsberg российской «Балтике».
Студия Rockstar Games, разработчик серии игр GTA и Red Dead Redemption, прекратила продажи игр на территории России.
Adobe прекращает продажи своих продуктов в России.
Puma приостановила продажи в России.
Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music полностью приостановила свою деятельность в России.
Starbucks приостанавливает деятельность на территории РФ.
L'Oreal намерена приостановить работу своих магазинов на территории России.
Компания Yum! Brands, владеющая ресторанами быстрого питания KFC и Pizza Hut, приостановила инвестиции на территории России.
Производитель косметики Estee Lauder принял решение полностью приостановить свою деятельность в России.
Heineken приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Heineken в РФ, однако все заводы продолжают работать.
Rolex приостанавливает экспорт в Россию.
McDonald's временно закроет в России все свои рестораны.
Логистика
Транспортно-логистическая компания Kuehne+Nage прекращает поставлять товары за исключением фармацевтической продукции и предметов гуманитарной помощи. Так же, но временно поступила Maersk.
DHL, CMA CGM, Fedex и UPS приостановили доставку грузов и документов в Россию.
Поставщик упаковочных решений и биоматериалов Stora Enso остановит все производство и продажи в России.
Образование
Британская образовательная корпорация Pearson приостанавливает поставки продукции и продажи услуг в России и Белоруссии.
Американская образовательная платформа Coursera временно останавливает всю свою деятельность на территории России.