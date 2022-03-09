Лидеры Конгресса США достигли соглашения о помощи Украине и европейским союзникам на сумму $13,6 млрд

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CentralAsia (CA) - Сегодня утром, 9 марта лидеры Конгресса США достигли договоренности о выделении $13,6 млрд на помощь Украине и европейским союзникам, сообщает Associated Press.

Президент Джо Байден первоначально запросил $10 млрд на военную, гуманитарную и экономическую помощь, но поддержка обеих сторон была настолько сильной, что эта цифра выросла до $12 млрд в понедельник и $13,6 млрд вчера.

«Мы собираемся поддержать их против тирании, угнетения, насильственных актов подчинения», - заявил Байден в Белом доме.

Лидеры партии надеются провести 2741-страничную меру через Палату представителей сегодня и Сенат к концу недели, но сроки последнего остаются неясными.

Отмечается, что помощь Украине на сумму более $4 млрд должна помочь стране и странам Восточной Европы справиться с 2 млн беженцев, которые бежали от военных действий в стране. Еще $6,7 млрд были направлены на ввод американских войск и техники в регион и на переброску американского военного имущества Украине и союзникам США, а также экономическая помощь и деньги на введение экономических санкций против России.