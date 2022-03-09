В МИД России заявили об отсутствии цели свергать действующую власть на Украине

Мария Захарова

CentralAsia (CA) - Российские военные действия не ставят целью свержения действующей власти Украины или разрушение ее государственности. Об этом заявила в среду, 9 марта на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Цели специальной военной операции - защита ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины, устранение военной угрозы [в адрес] России, которая исходит с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО соответствующим образом и накачки оружием. В ее задачи не входит ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти. Она не направлена против мирного населения», - подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что приходится постоянно напоминать о целях и задачах действий России на фоне «дезинформации и классических вбросов, которые разрабатываются западными спецслужбами в соответствующих средствах массовой информации западных стран».

Переговоры с Украиной

Россия надеется, что на следующих раундах переговоров с Украиной будет сделан более существенный шаг вперед, добавила Захарова.

«На практике договоренности зачастую не соблюдаются. Мы призываем украинскую сторону сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей», - сказала она.

Дипломат отметила, что на третьем раунде переговоров 7 марта был достигнут некоторый прогресс. В частности, он касался гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц из зон боевых действий. «С просьбами об эвакуации в Россию обратилось около 2 млн человек. Уже перешли на российскую территорию около 140 тыс. человек», - сказала она.

«Поставленные цели по возвращению Украины к истокам ее суверенитета, закрепленном в Декларации о независимости, которая провозглашала ее нейтральный статус и сотрудничество с Россией, как об этом заявило российское руководство, будут выполнены. И лучше, чтобы это было сделано было путем мирных переговоров. Мы рассчитываем, что украинские власти придерживаются тех же позиций», - заключила Захарова.