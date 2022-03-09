Зеленский пригрозил расправой украинским политикам, которые «работают на раскол»

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил украинским политикам расправой, если он получит еще один сигнал о том, что они «ищут ниточки в России».

«Мы получаем сигналы, что кое-кто из политиков ищет ниточки в России, работает на раскол страны. Если мне поступит еще один сигнал по этому поводу, то ответ будет таким, как надлежит в условиях военного времени», - сказал он в очередном обращении к украинцам.

По его словам, поступает много сигналов о том, что «кое-кто на Украине решил, что может уже не бороться вместе со всеми», и пробует договориться «за какую-то личную выгоду». Украинский президент подчеркнул, что все видит.

Вместе с тем Зеленский заявил, что украинская сторона готовится к следующим раундам переговоров с Россией для достижения мира.

«Ночью вернулась наша делегация из Белоруссии с переговоров, заслушаю их отчет. Будем готовиться к следующим раундам переговоров ради Украины, ради мира», - сказал он.

Третий раунд российско-украинских переговоров, состоявшийся в Белоруссии 7 марта, не принес желаемых результатов, констатировали представители как Москвы, так и Киева. Однако делегации выразили готовность продолжить переговоры и отметили позитивные сдвиги по теме гуманитарных коридоров. Стороны пока не называют конкретные сроки и место следующей встречи, но, по словам члена российской делегации, председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, она состоится в Белоруссии в ближайшее время.