От Монголии до Миннесоты Бат-Оюун Уранчимэг живет мечтой о Паралимпийских играх

CentralAsia (MNG) - Объезжая Паралимпийский пузырь в китайской столице, Бат-Оюун Уранчимэг источает чувство спокойствия, куда бы она ни пошла и с кем бы ни разговаривала.

Спокойная, хладнокровная и собранная, 48-летняя лидер сборной США по керлингу на инвалидных колясках справляется с каждым опытом — от местной кухни до роботов-доставщиков и паралимпийского сувенирного магазина — так, как будто она была здесь раньше.

Тем не менее, когда ее спрашивают об этом, она разделяет точку зрения новичка, обнажая чувство собственного удивления.

«Я была просто мамой, воспитывающей детей», — сказала она. «Никогда за миллион лет я не мог себе представить, что буду здесь, но в одиночестве, конкурентоспособным спортсменом, представляющим сборную США. Не в моих самых смелых мечтах».

Родом из Монголии, Бат-Оюун, которую зовут Оюуна (или просто О), около 22 лет назад гостила у подруги в США, когда попала в серьезную автомобильную аварию, в результате которой ее парализовало ниже пояса. Из-за травмы она не смогла вернуться в Монголию к своему тогдашнему шестилетнему сыну, которого у нее не будет с ней в Миннесоте еще восемь лет, пока она не станет гражданкой США.

Но она считает, что если бы у нее не было ребенка, то ее, вероятно, уже не было бы в день аварии.

«Родители с ребенком не могут умереть, — говорит она.

Вся ее семья подала заявку на визу в США, но получила отказ. И это было в 2000 году, когда сотовые телефоны не были распространены и не было социальных сетей, поэтому она могла использовать только международные телефонные карты для связи с ними. Ей приходилось шептать в их разговорах, так как ее голосовые связки были слабыми после аварии.

«В то время, когда произошла авария, ни в чем не было уверенности. Все было очень неопределенно», — сказала она. «Я была на чужбине, вдали от семьи и всего, что знала. Конечно, это было очень тяжелое время, но я справилась с этим с помощью множества людей, которые помогали мне на этом пути и поддерживали меня».

В конце концов она осталась, чтобы построить жизнь в городах-побратимах, работала в Университете Св. Томаса и в конечном итоге вырастила там двоих своих детей. Ее сыну сейчас 27, а дочери 21. Она всегда рада похвастаться степенью своей дочери в области неврологии и стремлением поступить в медицинскую школу, поскольку она учится в MCAT, и она загорается, рассказывая о том, как ее дети следят за ее путешествием в Пекине.

«Они очень счастливы и так гордятся тем, что их мама — паралимпийка, и я надеюсь, что они вдохновляются, и я подаю им хороший пример, чтобы идти к своим собственным целям в жизни», — сказала она.

В детстве Оюуна никогда не увлекалась спортом, и даже после травмы она всего один раз попробовала себя в баскетболе на колясках, прежде чем «заняться жизнью».

Затем, шесть лет назад, подруга пригласила ее на «ланч», что было замаскированным приглашением привести ее в керлинг-клуб Four Seasons в Блейне, штат Миннесота, где сборная США по керлингу на колясках проводила тренировочный лагерь. Они так и не пообедали, но Оюуна в тот день каталась по льду, а пять лет спустя дебютировала на чемпионате мира в этом виде спорта. В 2021 году она помогла США финишировать четвертой на этом мероприятии и заработать место последнего шанса на Паралимпийских зимних играх 2022 года.

Американская команда по керлингу на колясках медленно стартовала на этой неделе в Национальном центре водных видов спорта, начав со счета 1-3, а затем сыграв 4-4 с победой над Латвией в среду. Имея две игры по круговой системе, сборная США находится в шаге от четвертого места в полуфинале.

Победа или поражение, Оюуна использует все возможности. А когда она не на льду, ее можно найти в Деревне спортсменов, думающей не только о том, что происходит в месте, известном как «Ледяной куб». Она надеется, что ее присутствие в Пекине увидят другие и побудят их взять на себя инициативу по улучшению общества в своей жизни, особенно в ее родной Монголии, где до сих пор проживают ее братья, сестры и большая семья.

«Я не думаю, что когда-нибудь вернусь, потому что я уже построила свою жизнь в Америке», — сказала она. «Но у меня была цель сделать что-то для улучшения ситуации с доступностью в Монголии, помочь улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями».

«Поскольку я родилась и выросла там, мое сердце всегда в Монголии. Когда я возвращаюсь и посещаю, я вижу, насколько плохи условия для инвалидов-колясочников. Они не могут даже работать или ходить в магазин сами по себе. Если я могу что-то сделать, чтобы улучшить ситуацию, я постараюсь помочь».

Однако сейчас, как верный друг, преданная мать и страстная любительница молочного шоколада, Оюуна спокойна там, где ее привела ее жизнь.

«Я горжусь тем, что смогла построить нормальную жизнь для себя и своих детей и, наконец, быть здесь, на Паралимпийских играх, представляющей сборную США», — сказала она. «Я не могу просить о большем в жизни. Это невероятно».

источник: Team USA

перевод с английского: Татар С.Майдар

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