Rio Tinto работает над обеспечением доступа к российскому топливу для проекта Монголии

CentralAsia (MNG) - Rio Tinto Ltd работает над поддержанием устойчивых отношений с Россией, чтобы обеспечить поставки топлива и других товаров для своих монгольских медных предприятий, заявил в среду топ-менеджер горнодобывающего гиганта.

Англо-австралийская компания разрабатывает монгольское месторождение Оюу-Толгой, одно из крупнейших в мире известных месторождений меди и золота. Рио контролирует около двух третей проекта, а Улан-Батор контролирует остальную часть.

Хотя Rio начала искать альтернативные источники топлива для Оюу-Толгой, компания не считает, что сможет полностью прекратить закупки в России, заявил Болд Баатар, глава медного бизнеса Rio, в кулуарах энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

«Реальность такова, что у Монголии есть два очень крупных могущественных соседа, поэтому для нас очень важно поддерживать здоровые, мирные и сбалансированные отношения», — сказал Болд о своей родной стране.

Монголия граничит на севере с Россией, а на юге и востоке — с Китаем, поэтому у Рио мало возможностей для обеспечения поставок для проекта, который должен стать третьим по величине медным рудником в мире.

На фоне вторжения России в Украину многие компании и страны объявили о прекращении бизнеса в России и закупке российских товаров.

Болд сказал, что монгольским операциям Rio будет «очень сложно» остановить весь импорт из России, добавив, что некоторые поставки идут через Россию через Казахстан. «Такие поставки хороши, если только мир не хочет полностью закрыть российские границы, что невозможно», — сказал он.

В январе в Rio Tinto завершилась давняя вражда с правительством Монголии из-за контроля над Оюу-Толгой. Сделка стала позитивным событием для компании, которая столкнулась с серьезным сопротивлением проектам в Сербии, США и Гвинее.

Болд появился на медной панели на конференции вместе с Ричардом Адкерсоном, исполнительным директором Freeport-McMoRan Inc, и Жюльеном Ролланом из Trafigura.

Болд сказал группе, что для Соединенных Штатов «крайне важно» разработать больше медных рудников, чтобы поставлять медь, необходимую для электромобилей и технологий возобновляемых источников энергии. Rio пытается развивать проект Resolution Copper в Аризоне, но столкнулась с противодействием коренных американцев. Горнодобывающие компании «должны уважать пожелания сообществ, а многие сообщества не хотят видеть добычу полезных ископаемых», — сказал он.

Когда его спросили, что это значит для проекта в Аризоне, Болд сказал, что, по его мнению, можно достичь соглашения с местными коренными американцами-аброгеннами. «Я полностью уважаю их взгляды на проект и очень надеюсь, что мы сможем найти общее решение», — сказал он.

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