В Мариуполе под удар попала детская больница, есть раненные

- Кыргызстан, политика
- 8:44, 10 марта 2022
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CentralAsia (KG) - По свидетельствам очевидцев и утверждениям местных властей, под российский обстрел попала больница в Мариуполе, в которой находились родильное, детское и терапевтическое отделения. Об этом сообщает Би-Би-Си.
«Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется», - говорится в заявлении Мариупольского городского совета.
«Родильное отделение в центре города, детское отделение и терапевтическое отделение в больнице - все разрушено в результате налета российской авиации на Мариуполь», - заявил в «Фейсбуке» глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Он добавил, что раненых в результате удара эвакуируют в ближайшую больницу.
По словам Кириленко, в результате удара по роддому были ранены 17 человек. Погибших нет. Среди раненых - медицинский персонал и роженицы.
По словам украинской стороны, авиаудар был нанесен во время режима «тишины», который был объявлен Россией.
Тем временем первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин написал в «Фейсбуке» что российские войска нанесли артиллерийский удар по роддому в Мариуполе.