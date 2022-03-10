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В Мариуполе под удар попала детская больница, есть раненные

CentralAsia (KG) -  По свидетельствам очевидцев и утверждениям местных властей, под российский обстрел попала больница в Мариуполе, в которой находились родильное, детское и терапевтическое отделения. Об этом сообщает Би-Би-Си.

«Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется», - говорится в заявлении Мариупольского городского совета.

«Родильное отделение в центре города, детское отделение и терапевтическое отделение в больнице - все разрушено в результате налета российской авиации на Мариуполь», - заявил в «Фейсбуке» глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он добавил, что раненых в результате удара эвакуируют в ближайшую больницу.

По словам Кириленко, в результате удара по роддому были ранены 17 человек. Погибших нет. Среди раненых - медицинский персонал и роженицы.

По словам украинской стороны, авиаудар был нанесен во время режима «тишины», который был объявлен Россией.

Тем временем первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин написал в «Фейсбуке» что российские войска нанесли артиллерийский удар по роддому в Мариуполе.

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