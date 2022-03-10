Путин и Шольц обсудили итоги третьего раунда переговоров России с Украиной

CentralAsia (CA) - Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем.

Как пишет пресс-служба Кремля, в контексте развития ситуации вокруг военной «специальной операции» по защите Донбасса обсуждены варианты политико-дипломатических усилий, в частности итоги третьего раунда переговоров российской делегации с представителями киевских властей.

Кроме того, уделено особое внимание гуманитарным аспектам обстановки на Украине и в республиках Донбасса. Президент России информировал о мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений и попытках боевиков националистических формирований воспрепятствовать безопасной эвакуации людей.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, говорится в сообщении.