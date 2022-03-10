Жители Бурятии начали выезжать из РФ через Монголию

CentralAsia (MNG) - Монгольская авиакомпания Hunnu Air выполняет регулярные рейсы из Улан-Удэ в Улан-Батор с 4 декабря 2021 года. Помимо поездки в Улан-Батор, рейс позволял бурятам путешествовать через Монголию в Юго-Восточную Азию, — передает монгольский новостной сайт Zindaa.mn.

Поскольку билеты были распроданы на 100 процентов и переполнены, было принято решение увеличить количество рейсов до двух в неделю.

По данным сайта Россия, закрывшая свои воздушные границы со многими частями мира из-за войны на Украине, Монголия — одни из ворот в Азию. Туристы из таких городов, как Москва и Краснодар, посещают Монголию через Бурятию и уезжают из Монголии в Азию.

В последнее время в Бурятии ходят слухи, что маршрут будет закрыт из-за западных санкций.

Дмитрий Гармаев, генеральный директор аэропорта Улан-Удэ «Байкал», сообщил: «Hunnu Air не была уведомлена об отмене. Мы сейчас готовимся получить заказ в апреле», — сказал он журналистам.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения