89 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

CentralAsia (KZ) - За сутки в Казахстане 89 человек заразились коронавирусом.

Учтены случаи, подтверждённые ПЦР-тестированием.

В разрезе регионов:

- Северо-Казахстанская область – 23,

- Алматы – 22,

- Карагандинская область – 9,

- Павлодарская область – 8,

- Нур-Султан – 7,

- Акмолинская область – 4,

- Жамбылская область – 4,

- Шымкент – 4,

- Атырауская область – 3,

- Восточно-Казахстанская область – 2,

- Костанайская область – 2,

- Актюбинская область – 1.

Всего за время пандемии в стране выявлен 1 млн 304 тыс. 101 заболевший.

Число выздоровевших после коронавируса за последние сутки увеличилось на 1007 человек и достигло 1 млн 278 тыс. 687.

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