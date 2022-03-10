89 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

CentralAsia (KZ) - За сутки в Казахстане 89 человек заразились коронавирусом.
Учтены случаи, подтверждённые ПЦР-тестированием.
В разрезе регионов:
- Северо-Казахстанская область – 23,
- Алматы – 22,
- Карагандинская область – 9,
- Павлодарская область – 8,
- Нур-Султан – 7,
- Акмолинская область – 4,
- Жамбылская область – 4,
- Шымкент – 4,
- Атырауская область – 3,
- Восточно-Казахстанская область – 2,
- Костанайская область – 2,
- Актюбинская область – 1.
Всего за время пандемии в стране выявлен 1 млн 304 тыс. 101 заболевший.
Число выздоровевших после коронавируса за последние сутки увеличилось на 1007 человек и достигло 1 млн 278 тыс. 687.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения