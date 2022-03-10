За сутки в Монголии выявлено 120 новых случаев заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) - За последние 24 часа в Монголии было выявлено 120 новых случаев заражения COVID-19, пишет Минздрав страны.

Общее количество заболевших возросло до 467 тыс . 584.

Из новых случаев 70 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 50 случаев были выявлены в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 296 находятся в легком, 713 — в состоянии средней степени тяжести, 133 — в тяжелом и 12 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии за сутки зафиксировали 1 смерть от коронавируса. Общее число умерших от COVID-19 в Монголии составляет 2 тыс. 105.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения