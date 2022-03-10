Госохрана не защищает племянников Назарбаева – Кайрата Сатыбалды и Самата Абиша, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Племянники первого президента Кайрат Сатыбалды и Самат Абиш «не охраняются сотрудниками службой госохраны», пишет Orda.kz.

Согласно конституционному закону о первом президенте, Нурсултану Назарбаеву и членам его семьи предполагается государственная охрана специального государственного органа – «государственная служба охраны».

Орган относится к силам обеспечения национальной безопасности и имеет в своей структуре силы особого назначения, которые являются воинским формированием. ГСО подчинена и подотчётна президенту страны.

Служба государственной охраны охраняет лиц и объекты государственной значимости. Основные задачи СГО РК:

обеспечение безопасности и охраны президента РК, а также членов его семьи;

обеспечение безопасности должностных лиц, список которых утверждает президент РК;

защита собственности, обеспечение безопасности и общественного порядка на охраняемых объектах и местах пребывания охраняемых лиц;

выявление с последующей нейтрализацией угроз представляющих объектам и охраняемым лицам;

противодействие терроризму;

охрана государственных символов Республики Казахстан.

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