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Российские войска, вероятно, возобновили наступательные операции на Киев — карта военных действий на Украине, - ISW
// Минобороны России.

CentralAsia (CA) -  Российские операции по продолжению окружения и штурма Киева, вероятно, начались, хотя и в меньших масштабах и более разрозненным образом, чем ожидалось, пишет Институт изучения войны (Institute for the Study of War) по состоянию на 9 марта, 3:00 вечера по восточному времени.

Российские войска, вероятно, начали возобновление наступательных операций на Киев и продолжили его окружение на западе, но не добились значительного прогресса, пишет ISW.

Российские войска к востоку от Днепра под Киевом, вероятно, пытаются укрепить свои линии связи против значительных украинских контратак и нарушений, чтобы создать условия для нападения на столицу с востока.

«Россия вряд ли попытается захватить Харьков путем наземного наступления в ближайшие дни, но, вероятно, продолжит усилия по его окружению и/или обходу», - говорится в сообщении.

Российские и пророссийские силы в Донецке и Луганске стремятся установить контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей, но еще не сделали этого, пишет организация.

Мариуполь остается окруженным и подвергается обстрелам.

Российские войска продолжают готовиться к операциям против города Запорожье, но еще не начали их в полном масштабе.

Российские войска из Херсона, по-видимому, окружают Николаев с востока, но еще не пересекли реку Южный Буг. Российские операции против Одессы вряд ли начнутся до того, как Россия установит безопасную линию контроля из Крыма через Южный Буг, отмечает ISW.

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