С начала «спецоперации» уничтожено 2814 объектов военной инфраструктуры Украины, - Минобороны России

CentralAsia (CA) - С начала проведения «спецоперации» уничтожено 2814 объектов украинской военной инфраструктуры. Об этом пишет Министерство обороны России.

Среди них: 139 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и С-125, 84 радиолокационных поста украинских ПВО, 974 танка и других боевых бронированных машин, 104 реактивных систем залпового огня, 359 орудий полевой артиллерии и минометов, 727 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 97 беспилотных летательных аппаратов.

Нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины продолжается.

Ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинские силы завезли около 80 тонн аммиака, пишет Минобороны России.

В течение дня группировка войск Луганской Народной Республики взяла под контроль населенные пункты Затишное, Песчанка и Суровцевка, пишет ведомство.

Россия 24 февраля объявила о начале военной «спецоперации» в Донбассе.