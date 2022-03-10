Российские военные перебрасывают воинские части с других направлений к границам Украины, - Генштаб ВС Украины

CentralAsia (CA) - С целью повышения своих боевых возможностей противник перебрасывает подразделения и воинские части с других стратегических направлений к границам Украины, пишет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Беларусь оказывает поддержку российской стороне в обеспечении поставок топлива и масла, использовании железнодорожной инфраструктуры и аэродромной сети.

Силы обороны Украины отражают и сдерживают наступление российских вооруженных сил на всех направлениях, в некоторых из них российские силы утратили боеспособность и ввели в действие резервы, пишет Генштаб Украины.

«Российская Федерация не отказывается от планов окружения Киева, продолжая наступательную операцию на Полесском и Северском направлениях», - пишет Генштаб.

В Слобожанском направлении российские военнослужащие атаковали населенные пункты Изюм, Петровское, Грушеваха, а также города Сумы и Ахтырка. Российское наступление также продолжается в Донецком и Таврическом направлениях, также российские военные наращивают группировку войск в Николаевском направлении, пишет ведомство.

В Черноморской и Азовской оперативных зонах российские военные продолжают изолировать район боевых действий. Военно-морские группировки вооруженных сил России расположены в районах мыса Тарханкут и озера Донузлав, пишет Генштаб Украины.