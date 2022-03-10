Российские военные перебрасывают воинские части с других направлений к границам Украины, - Генштаб ВС Украины

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- 10:49, 10 марта 2022
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|Предыстория: С начала «спецоперации» уничтожено 2814 объектов военной инфраструктуры Украины, - Минобороны России
CentralAsia (CA) - С целью повышения своих боевых возможностей противник перебрасывает подразделения и воинские части с других стратегических направлений к границам Украины, пишет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Беларусь оказывает поддержку российской стороне в обеспечении поставок топлива и масла, использовании железнодорожной инфраструктуры и аэродромной сети.
Силы обороны Украины отражают и сдерживают наступление российских вооруженных сил на всех направлениях, в некоторых из них российские силы утратили боеспособность и ввели в действие резервы, пишет Генштаб Украины.
«Российская Федерация не отказывается от планов окружения Киева, продолжая наступательную операцию на Полесском и Северском направлениях», - пишет Генштаб.
В Слобожанском направлении российские военнослужащие атаковали населенные пункты Изюм, Петровское, Грушеваха, а также города Сумы и Ахтырка. Российское наступление также продолжается в Донецком и Таврическом направлениях, также российские военные наращивают группировку войск в Николаевском направлении, пишет ведомство.
В Черноморской и Азовской оперативных зонах российские военные продолжают изолировать район боевых действий. Военно-морские группировки вооруженных сил России расположены в районах мыса Тарханкут и озера Донузлав, пишет Генштаб Украины.