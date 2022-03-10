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Конгресс США одобрил выделение Украине $13,6 млрд
// Kevin Lamarque/Reuters

CentralAsia (CA) -  Конгресс США одобрил выделение Украине $13,6 млрд.

Как пишет The Wall Street Journal, палата представителей приняла законопроект о расходах в размере $1,5 триллиона, который включает чрезвычайную помощь Украине, после того, как лидеры демократов отменили спорное положение о помощи COVID-19, которое позволило бы вернуть неиспользованные деньги штатов на коронавирус для финансирования предложения.

Пакет, который финансирует федеральное правительство до конца финансового года, а также предоставляет Украине помощь в размере $13,6 млрд, был принят после нескольких месяцев переговоров между лидерами демократов и республиканцев. Примерно половина средств для Украины выделяется на гуманитарную и экономическую помощь, а другая половина — на оборону Украины, а также союзников США в странах Балтии и Центральной и Восточной Европы.

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