Более 2 млн беженцев покинуло Украину с 24 февраля. В какие страны они больше всего прибыли?

// Укринформ.

CentralAsia (CA) - С 24 февраля Украину покинуло 2 млн 155 тыс. 271 беженец (на 8 марта). Об этом пишет Агентство ООН по делам беженцев.

За первую неделю более миллиона беженцев из Украины пересекли границы сопредельных государств, и еще больше на пути внутри и за пределами Украины.

// Агентство по делам беженцев ООН.

С начала военной «спецоперации» России c 24 февраля до марта Украину покинуло 677 тыс. 931 человек, а в марте — 1 млн 477 тыс. 395 человек.

По мере дальнейшего развития ситуации, около 4 млн человек могут покинуть Украину.

Эскалация конфликта в Украине вызвала разрушение гражданской инфраструктуры и потери среди населения и вынудила людей оставить свои дома ради защиты, безопасности и получения помощи.