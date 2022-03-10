Более 2 млн беженцев покинуло Украину с 24 февраля. В какие страны они больше всего прибыли?
- Азия и мир, политика
- 11:29, 10 марта 2022
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- Обновлено: 11:29, 10 марта 2022
CentralAsia (CA) - С 24 февраля Украину покинуло 2 млн 155 тыс. 271 беженец (на 8 марта). Об этом пишет Агентство ООН по делам беженцев.
За первую неделю более миллиона беженцев из Украины пересекли границы сопредельных государств, и еще больше на пути внутри и за пределами Украины.
С начала военной «спецоперации» России c 24 февраля до марта Украину покинуло 677 тыс. 931 человек, а в марте — 1 млн 477 тыс. 395 человек.
По мере дальнейшего развития ситуации, около 4 млн человек могут покинуть Украину.
Эскалация конфликта в Украине вызвала разрушение гражданской инфраструктуры и потери среди населения и вынудила людей оставить свои дома ради защиты, безопасности и получения помощи.
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