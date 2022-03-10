экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Круговая оборона Мариуполя продолжается, - Генштаб ВС Украины
// Генштаб ВС Украины.
Предыстория: В Мариуполе под удар попала детская больница, есть раненные, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Круговая оборона города Мариуполя продолжается, пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В то же время государственная граница с Беларусью продолжает оставаться закрытой.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление Вооруженных сил Российской Федерации в Донецком, Слобожанском и части оперативного района Таврия. Основные усилия сосредоточены на том, чтобы не допустить продвижения российских военных в юго-восточном направлении, пишет генштаб.

В Северском районе украинские военные защищают город Чернигов, принимаются меры по сдерживанию продвижения российских военных в направлении Киева.

Группировка сил и средств обороны Киева удерживает определенные оборонительные рубежи, говорится в сообщении.

В южном направлении российские силы сдерживаются в направлениях городов Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенного пункта Нововоронцовка (Херсонская область).

В других районах группировки войск проводят операцию по стабилизации и выполняют задачи территориальной обороны.

Подразделения Военно-воздушных сил Вооруженных Сил Украины отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают российские авиаудары, обеспечивают воздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск, пишет генштаб.

За последние два дня истребители и зенитно-ракетные подразделения уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника.

Место на карте:
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Rio Tinto работает над обеспечением доступа к российскому топливу для проекта Монголии
  • Попытки захватить Чернигов и блокировать Харьков. Как прошел в Украине 13 день военных действий, - ВС Украины
  • Зятя Назарбаева — Кулибаева и бизнесмена Машкевича вызвали на допрос в прокуратуру Молдовы, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com